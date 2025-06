Baccalauréat 2025 : les meilleurs lauréats distingués à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, a affirmé, vendredi à Rabat que la distinction des élèves ayant excellé lors de la session ordinaire du baccalauréat 2025 constitue à la fois une reconnaissance des efforts individuels consentis par les lauréats et un hommage à l’engagement collectif et soutenu du corps enseignant.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des attestations de mérite aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes au sein des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), Mohamed Saâd Berrada a souligné que ces lauréats, issus de l’ensemble des régions du Royaume, ont su faire preuve d’une persévérance exemplaire tout au long de l’année scolaire, dans une quête constante d’excellence académique.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur général de l’action pédagogique au sein du ministère, Moulay Youssef El Azhari, le ministre s’est félicité du bon déroulement des épreuves de cette session ordinaire de l’examen national unifié, ajoutant qu’un « bon climat » a régné durant les épreuves, marqué par l’implication sérieuse et responsable de l’ensemble des acteurs et intervenants dans la mise en œuvre efficace des dispositifs organisationnels, administratifs, pédagogiques et logistiques.

Par ailleurs, M. Berrada a salué l’implication active des familles et des différents intervenants éducatifs, qui ont contribué à la réussite de cette année scolaire, couronnée par des résultats prometteurs.

Ces performances ravivent également l’espoir et renforcent la confiance des élèves qui s’apprêtent à passer la session de rattrapage dans les jours à venir, a-t-il poursuivi.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence de responsables du ministère, de représentants des AREF, ainsi que des parents, des tuteurs et des élèves, s’est conclue par la remise d’attestations de mérite aux lauréats ayant obtenu les meilleures moyennes par Académie, ainsi que par la remise de distinctions spéciales à un élève en situation de handicap, un élève atteint de cancer, en plus d’une élève issue des centres de la seconde chance.