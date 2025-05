Le Mondial 2030 est un levier de transformation nationale, selon Mohamed Saad Berrada (VIDEO)

Des acteurs économiques privés et publics et des décideurs institutionnels et gouvernementaux étaient en conclave, mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé), pour scruter les opportunités offertes par l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 (conjointement avec l’Espagne et le Portugal).

Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), cette rencontre a rassemblé des chefs d’entreprises et des responsables d’établissements publics et des responsables gouvernementaux concernés par l’organisation de ces deux événements footballistiques majeurs, avec comme objectif de donner un aperçu sur les chantiers engagés à cette occasion et les besoins en investissements, savoir-faire et moyens techniques et humains nécessaires aux chantiers engagés ou à venir.

Les chefs d’entreprise ont, ainsi, eu l’opportunité d’entendre cinq responsables gouvernementaux qui ont mis en avant la dynamique économique déclenchée par l’organisation de ces deux événements et les opportunités de marchés découlant des besoins énormes en termes de réalisation des infrastructures sportives, touristiques, routières et aéroportuaires nécessaires et des animations culturelles et touristiques prévues à cette occasion.

Il s’agit de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, de Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, de Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la FRMF.

Ces responsables gouvernementaux ont esquissé les grands lignes de leurs programmes d’actions en prévision de ces deux événements, détaillant les projets lancés pour satisfaire aux cahiers de charges et les besoins générés par cette dynamique.

Ils ont également incité les entreprises marocaines à saisir cette opportunité, en investissant plus, en formant l’élément humain nécessaire et en s’adaptant aux nouvelles exigences.

