Maroc: voici les sept grandes villes qui concentrent près de 40% de la population urbaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Sept grandes villes concentrent 37,8% de la population urbaine du Royaume, d’après une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la population légale du Maroc répartie par régions, provinces et préfectures et communes selon les résultats du 7ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Il s’agit de Casablanca (3 millions et 236 mille habitants), de Tanger (1 million et 275 mille), de Fès (1 million et 183 mille), de Marrakech (1 million et 15 mille), de Salé (945 mille), de Meknès (562 mille) et de Rabat (516 mille), précise le HCP dans cette note.

En outre, les résultats du RGPH 2024 font état d’une augmentation du nombre de ménages avec une réduction de leur taille moyenne.

« Le nombre de ménages au Maroc s’élève à 9.275.038, répartis entre 6.173.930 ménages en milieu urbain et 3.101.108 en milieu rural. Depuis 2014, ce chiffre a augmenté de 1.961.232, soit un taux annuel moyen de 2,4 %. En milieu urbain, l’augmentation est de 1.366.187 ménages (2,5 % par an) et en milieu rural, de 595.045 (2,2 % par an) », indique le HCP.

Ainsi, la taille moyenne des ménages a diminué, passant de 4,6 à 3,9 personnes entre 2014 et 2024 à l’échelle nationale, de 4,2 à 3,7 personnes en milieu urbain, et de 5,3 à 4,4 en milieu rural.

S.L