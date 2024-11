Hicham Rahil nommé directeur de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca

Le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Adel El Fakir, a procédé ce 4 novembre, à la nomination de Hicham Rahil au poste de directeur de l’aéroport Casablanca Mohammed V.

Rahil a exercé à l’ONDA depuis une vingtaine d’années, occupant plusieurs postes de responsabilité, notamment à l’aéroport de Casablanca et à celui de Nador El Aroui, a indiqué l’Office dans un communiqué, ajoutant que le nouveau directeur est titulaire d’un doctorat en informatique et mathématiques appliquées de l’Université Hassan II de Casablanca, ainsi que d’un Master national en « Ingénierie et optimisation des systèmes de transport et logistique ».

Par ailleurs, pour accompagner l’évolution constante du trafic aérien et garantir le traitement des bagages dans les meilleures conditions de sûreté et de ponctualité, conformément aux standards internationaux, l’ONDA a réalisé un important projet de réaménagement et de modernisation des équipements de la chaîne de traitement des bagages, a souligné la même source.

Aménagée sur une superficie d’environ 3.000 m², la nouvelle zone de traitement des bagages des vols en transit est dotée d’un système de haute technologie comprenant des équipements de dernière génération pour le contrôle de sûreté des bagages, a-t-on poursuivi, notant que ce système est composé de deux lignes de convoyeurs équipées de dispositifs de détection automatique des explosifs (EDS).