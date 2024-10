Crise dans les facultés de médecine: un étudiant commet l’irréparable à Marrakech (VIDEO)

Un étudiant dans la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech a mis fin à ses jours ce samedi en consommant de nombreux médicaments.

Au micro de Le Site info, ses proches se sont confiés sur ce drame. «Abdelghani a mis fin à ses jours à cause de la crise dans les facultés de médecine. Il a succombé à une overdose de médicaments au CHU Mohammed VI» a-t-on indiqué.

Et d’ajouter : «Après avoir consommé de nombreux médicaments dans sa chambre, il a perdu connaissance et a été immédiatement évacué à l’hôpital où il est finalement décédé».

Le jeune étudiant était en dépression à cause de la décision du ministère de la Santé et de la protection sociale de le renvoyer. «Il a commis l’irréparable après avoir perdu l’espoir de réaliser son rêve et de devenir médecin. Les revendications des étudiants sont légitimes. Ils réclament simplement la reprise des cours et la conservation d’une formation de sept ans. Abdelghani a travaillé dur afin d’atteindre ses objectifs mais la décision de son renvoi a anéanti ses espoirs», déplorent ses proches.

H.M.