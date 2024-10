Conférence ESSEC Alumni : Ryad Mezzour discute de la souveraineté industrielle au Maroc

L’ESSEC Alumni – Chapter Maroc a organisé une conférence avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), à la Tour CFC First de Casablanca Finance City. L’événement a porté sur le thème « Quels piliers pour soutenir la compétitivité et la souveraineté industrielle du Maroc ? ».

Lors de son intervention, Ryad Mezzour a présenté sa vision pour renforcer l’industrie marocaine, en mettant en avant les progrès réalisés sous le règne du roi Mohammed VI, ainsi que les initiatives du gouvernement en matière d’innovation, de soutien à l’industrie locale et de développement des infrastructures. La rencontre a réuni des alumni de l’ESSEC et des acteurs économiques marocains.

Au cours de la discussion, le ministre a insisté sur l’importance de la création d’emplois, appelant les alumni à contribuer activement au développement économique du pays. La création d’opportunités professionnelles reste une priorité nationale, au cœur des préoccupations du gouvernement.

Cette conférence fait partie des initiatives de l’ESSEC Alumni Maroc, visant à renforcer les liens entre les décideurs économiques et les anciens élèves de l’ESSEC. Le campus Afrique de l’ESSEC Business School a également participé à l’organisation, soulignant l’importance de créer des synergies pour favoriser l’innovation et le développement économique.