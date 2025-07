Retour sur la 1ère édition de la soirée des partenaires de l’ESSEC (VIDEO)

La 1ère édition de la soirée des partenaires de l’ESSEC Business School – Campus Afrique s’est tenue ce lundi 7 juillet 2025 à Casablanca.

Cet événement a été un succès, conjuguant inspirations entrepreneuriales, engagement académique et volonté communautaire.

Il marque un renforcement de la présence de l’ESSEC Afrique au Maroc, notamment via son campus Rabat et son réseau d’alumni à Casablanca et démontre l’importance du réseautage intergénérationnel et l’engagement de l’ESSEC pour soutenir la transformation digitale, l’innovation et l’entrepreneuriat régional.

S.L.