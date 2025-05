CAN 2025 et Mondial 2030: Ryad Mezzour lance un appel aux chefs d’entreprise (VIDEO)

Des responsables gouvernementaux ont mis l’accent, mercredi à Salé, sur la nécessité de pérenniser les projets lancés à l’occasion de l’organisation au Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 de football (conjointement avec l’Espagne et le Portugal).

Intervenant lors d’une rencontre co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a plaidé pour plus de souplesse, afin de permettre une intégration du tissu industriel marocain dans la dynamique enclenchée par l’organisation de la CAN-2025 et du Mondial-2030.

Il a appelé à “veiller à ce que, dans les cahiers des charges, il y ait un peu plus de compréhension”. “Je sais que certains le font. Donc, il y a un peu plus de compréhension et d’intégration du tissu industriel”, a-t-il dit en s‘adressant aux responsables des établissements publics chapeautant les projets.

Il a aussi exhorté les chefs d’entreprise à faire preuve d’audace en matière d’investissement, tout en les assurant du soutien du gouvernement.

“Investissez. Donnez des produits compétitifs (…) Donnez-vous. C’est le moment. C’est une phase qui est transformative. Alors, on compte sur vous tous”, a lancé le ministre.

“On sera à vos côtés (…) pour essayer d’adapter certains cahiers des charges quand il le faudra (…) On sera avec vous, mais battez-vous avec nous. Montez en niveau de qualité et investissez”, a-t-il insisté.

