Santé mentale : l’ONDE soutient 125 enfants après le séisme d’Al Haouz

Sous l’instruction de SAR la Princesse Lalla Meryem, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) a consacré l’année 2024 à la santé mentale des enfants à travers le lancement du Dispositif National Psycho-Trauma de l’Enfant (DNPTE).

Ce programme, axé sur l’urgence psycho-traumatique, le renforcement des capacités des professionnels et la prévention, a mené des interventions à Taliouine, Ouarzazate et Azilal, touchant 125 enfants et leurs mères, victimes du séisme d’Al Haouz. Cette mobilisation repose sur des partenariats stratégiques avec divers ministères et associations.

L’ONDE a également organisé deux journées d’ateliers en janvier 2024, réunissant 270 professionnels pour identifier les besoins en santé mentale des enfants. À la suite de ces rencontres, 875 cadres ministériels et 105 professionnels de santé ont été formés entre avril et septembre pour renforcer leurs compétences en intervention psycho-traumatique. En parallèle, l’ONDE a sensibilisé les 398 membres du Parlement de l’Enfant sur la santé mentale, en cohérence avec leur mandat « La santé mentale, un droit pour chaque enfant ».

En mai 2024, l’ONDE a inauguré la première édition de la « Semaine de la Santé Mentale », ciblant les nouvelles mères et les élèves dans 3 300 établissements scolaires, et a organisé un colloque scientifique le 25 mai pour discuter des avancées en matière de santé mentale. Le programme « e-Tofoula » a également été lancé, avec 12 applications développées pour accompagner les enfants en situation de vulnérabilité, démontrant l’engagement de l’ONDE à construire un avenir plus serein pour chaque enfant marocain.