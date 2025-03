L’ONDE lance les Cellules Psycho-trauma de l’Enfant

Le lundi 10 mars 2025, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) présidé par la Princesse Lalla Meryem, a lancé les premières Cellules Psycho-trauma de l’Enfant (CPTE) dans les villes de Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Oujda.

Le lancement a été effectué en marge de la formation sur la Psycho traumatologie d’urgence, organisée par l’ONDE au profit de 92 pédopsychiatres et psychologues, formation délivrée par Gaelle Abgrall, Présidente du Réseau National Français des Cellules d’Urgence Médico Psychologique (CUMP).

Les cellules spécialisées ont pour principale mission d’offrir un accompagnement psychologique et un soutien adapté aux enfants victimes d’un traumatisme suite à une catastrophe naturelle ou humaine. L’objectif est de fournir aux enfants en situation de détresse psychologique l’écoute et l’accompagnement thérapeutique nécessaires afin de préserver leur santé mentale et prévenir les troubles psychiatriques fréquents pouvant être causés par le traumatisme.

La mise en place des CPTE s’inscrit dans le cadre du déploiement du Dispositif Psycho-trauma de l’Enfant, lancé en octobre 2023 en réponse aux directives de la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, pour contribuer à la protection de la santé mentale des enfants, particulièrement lors de situations d’urgence.

Depuis la création du DNPTE, 105 professionnels de la santé mentale provenant de toutes les régions du Maroc ont été formés au premier module de psycho-traumatisme de l’enfant (75 cadres du ministère de la santé et de la protection sociale et 30 psychologues et pédopsychiatres)

En mettant en place des référents universitaires (Professeurs en pédopsychiatrie) des cellules psychotrauma dans plusieurs grandes villes du Royaume, l’ONDE ambitionne de renforcer le dispositif national et d’améliorer la coordination entre les différents acteurs du Ministère de la santé et de la protection sociale impliqués dans le DNPTE.

Le lancement des CPTE vient s’ajouter à une série d’actions entreprises par l’ONDE afin de contribuer à la protection de la santé mentale des enfants. Parmi ces actions, le lancement le 21 février 2025 du réseau de psychologues du centre d’écoute et de prise en charge psychologique de l’enfant relevant de l’ONDE (le 2511).

Pour plus d’informations :

www.onde.ma – Mme Hajar Benezha – [email protected] – +212 6 19 69 68 63

S.L.