ONDE : un webinaire pour renforcer la lutte et la vaccination contre la Rougeole

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de nombreuses associations de professionnels de la santé (pédiatres), invite à un webinaire exceptionnel le jeudi 30 janvier 2025 à 19 heures.

Le mot d’ordre : professionnels de la santé et médias, tous mobilisés pour réussir la riposte contre la rougeole

Ce rendez-vous virtuel, accessible en direct via YouTube (Lien au direct), réunira des experts de renommée nationale et internationale pour faire le point sur la situation épidémiologique de la rougeole au Maroc et le protocole vaccinal national, ainsi que le diagnostic de cette maladie et ses aspects cliniques, tout en revenant sur le vaccin anti-rougeole qui a fait les preuves de son efficacité et de son innocuité.

Ce webinaire s’inscrit dans un contexte de recrudescence alarmante de la rougeole et de la campagne nationale de lutte contre la rougeole sans précédent mise en place par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Cette campagne mobilise tous les moyens pour atteindre une couverture vaccinale maximale, en priorité chez les enfants.

Elle s’appuie sur une vaste campagne de communication visant à informer les parents sur l’importance de la vaccination et contrer les rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux.

Une mobilisation nationale contre la rougeole

L’engagement collectif est essentiel pour freiner la propagation de la rougeole et éviter des conséquences graves sur la santé des enfants et des adultes. Aussi, l’ONDE, le Ministère de la Santé et les associations de professionnels de santé se sont mobilisés pour coordonner les efforts de tous afin de soutenir efficacement cette campagne de vaccination, l’objectif étant de garantir que tous les enfants soient protégés.

Combattre la désinformation et sensibiliser les familles

Une vaste campagne de communication a été déployée pour informer les parents sur l’importance de la vaccination et contrer les rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux. Il s’agit en effet d’inciter les familles, en particulier les mères, à vacciner leurs enfants et à renforcer leur confiance dans le vaccin.

Cette mobilisation s’étend aux pharmaciens, aux professionnels de l’éducation. Elle inclut également une collaboration renforcée avec les médias pour diffuser les messages clés et sensibiliser la population à l’importance de vacciner.