Casablanca : ouverture du procès de Saïd Naciri et Abdenbi Bioui

Ce vendredi matin, la Cour d’appel de Casablanca a procédé à l’ouverture du procès de Saïd Naciri, ancien président du Wydad Casablanca, et Abdenbi Bioui, président du conseil de la région de l’Oriental.

Naciri et Bioui étaient présents au tribunal, accompagnés de leurs avocats. L’audience, durant laquelle Naciri et les autres comparants sont jugés, a été marquée par une forte présence policière, d’avocats et des familles des accusés.

Saïd Naciri, ainsi que Bioui font face à de lourdes accusations, notamment l’Escroquerie et tentative d’escroquerie, falsification de chèques, tentative d’exportation de stupéfiants sans déclaration ni autorisation, Importation de devises étrangères sans autorisation, paiement direct par devise de marchandises et services à l’intérieur du territoire national et enfin participation dans le paiement direct, par devise, de marchandises ou services à l’intérieur du territoire national.