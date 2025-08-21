CHAN 2024 : ce qu’il faut savoir avant Maroc-Tanzanie

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à affronter la Tanzanie aux quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), vendredi au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam, dans un duel de haut vol entre la meilleure attaque et la meilleure défense de cette édition.

En effet, le Maroc affiche une très bonne forme offensive lors de ce CHAN et se targue d’avoir la meilleure attaque de la phase de poules avec huit buts.

Menés par un Oussama Lamlioui prolifique avec trois buts à son actif et artisan de la victoire des Lions de l’Atlas face à la RD Congo, avec un doublé décisif (8e et 80e), et du capitaine Mohamed Rabie Hrimat, avec ses assists millimétrés et son aura offensif, les éléments nationaux seront un adversaire coriace face à la Tanzanie, pays co-organisateur de cette 8e édition du CHAN.

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui n’aura sans doute pas de soucis à se faire du côté de la charnière offensive du Maroc en présence de ces deux fers de lance qui ont prouvé, au fils des matchs, leur efficacité devant les lucarnes adverses.

Par ailleurs, la ligne défensive des Lions de l’Atlas se retrouve diminuée face à un adversaire solide, signataire d’une bonne prestation en phase de groupes avec trois victoires consécutives et une confortable qualification aux quarts de finale dès la troisième journée.

Tarik Sektioui sera privé des services de Bouchaib Arrassi et de Marouane Louadni, qui ont accumulé deux cartons jaunes, ainsi que de Abdelhak Assal qui a quitté l’équipe nationale des locaux pour effectuer des examens médicaux au Maroc après sa blessure au visage.

Une situation qui va pousser Sektioui à revoir sa copie en prévision d’un match décisif pour la course des Lions de l’Atlas vers un troisième sacre historique.

Tablant sur le facteur du terrain et du public et bardée d’une qualification en force aux quarts, la Tanzanie, elle, affiche par contre une bonne forme défensive comme étant l’une des meilleures défenses de la phase de poules du CHAN avec un seul but encaissé lors du match contre la Mauritanie en phase de groupes.

Entre les Lions de l’Atlas, en quête d’un troisième sacre historique pour confirmer leur statut de favori lors de cette compétition continentale, et un pays-hôte qui vise un titre inédit après plusieurs déceptions et porté par ses supporters, ce quart de finale du CHAN offre tous les ingrédients pour être un grand match du football africain.