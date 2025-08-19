La Bourse de Casablanca termine en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, perdant 0,64% à 19.619,56 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,67% à 1.603,65 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,61% à 1.341,01 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 0,55% à 1.894,55 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des replis respectifs de 0,43% à 18.763,09 pts et 0,31% à 16.924,8 pts.