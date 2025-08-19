Rentrée scolaire 2025-2026 : les dates clés à retenir

La rentrée scolaire 2025-2026 débutera le lundi 1er septembre prochain, date fixée pour la signature des procès-verbaux de prise de fonction des cadres et personnels des corps de l’administration éducative et de gestion, de l’inspection, de l’encadrement, du contrôle et de l’évaluation, ainsi que des administrateurs de l’éducation nationale, dans leurs lieux d’affectation.

Selon une circulaire antérieure du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Barada, les personnels de l’enseignement et les enseignants-chercheurs en éducation et formation rejoindront également leurs établissements le lundi 1er septembre 2025.

Les cours débuteront effectivement et obligatoirement le 8 septembre 2025 pour le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée. Quant aux élèves des classes de la « remédiation scolaire » et de la « deuxième chance », ils feront leur rentrée le 6 octobre 2025.

Les cours se poursuivront pour les élèves de la deuxième année du cycle du baccalauréat jusqu’au 30 mai 2026, tandis que les classes de première année du baccalauréat, du tronc commun, du collège et du primaire termineront l’année scolaire le 30 juin 2026, sous réserve des spécificités locales propres au préscolaire.