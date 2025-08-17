Ce que ça implique vraiment d’être président de région : Abdellatif Maâzouz l’explique

Casablanca-Settat change d’échelle. La région la plus peuplée et la plus productive du Royaume s’engage dans une nouvelle ère de projets structurants, conçus comme autant de leviers de transformation économique, sociale et écologique.

Dans un entretien accordé à Les Inspirations ÉCO dans le cadre du cycle «L’Invité des ÉCO», Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, revient en détail sur cette dynamique multisectorielle, en droite ligne avec les ambitions de la régionalisation avancée et les échéances continentales à venir, comme la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Docteur en économie, enseignant depuis plus de quarante ans, ancien ministre, banquier, maire, aujourd’hui président de région, Abdellatif Maâzouz incarne une approche transversale et rigoureuse de la gouvernance.

Voici le premier volet de cet entretien vidéo.