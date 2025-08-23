Mondial 2026 : la date du tirage au sort dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a annoncé, vendredi, que le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, aura lieu le 5 décembre à Washington.

Entouré du président de la FIFA, Gianni Infantino, au bureau ovale de la Maison Blanche, M. Trump a précisé que le tirage au sort du prochain Mondial se déroulera au Kennedy Center, le prestigieux centre culturel et de spectacle de la capitale américaine.

« La Coupe du Monde de football 2026 sera l’événement sportif le plus important et le plus sophistiqué de l’histoire, et le Kennedy Center lui donnera un coup d’envoi phénoménal », a déclaré M. Trump devant les caméras.

A cette occasion, le président de la FIFA a remis à M. Trump le trophée de de la Coupe du Monde, en glissant que ce trophée est destiné « uniquement aux vainqueurs ».

« Nous unissons le monde, Monsieur le Président. Nous unissons le monde ici, en Amérique. Et nous en sommes très fiers », a dit M. Infantino.

Plus grand tournoi de l’histoire de la FIFA, le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet, réunira 48 nations pour 104 matchs devant se dérouler dans 16 villes des Etats-Unis, du Canada et du Mexique.

Il s’agit de la première fois qu’autant de sélections se retrouveront en phase finale de la Coupe du Monde, suite à la décision de la FIFA d’élargir le tournoi de 32 à 48 participants.