Météo Maroc : averses orageuses et vague de chaleur avec chergui, de lundi à mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages et une vague de chaleur, avec chergui et des températures variant entre 39 et 47 °C, sont attendues, du lundi 18 au mercredi 20 août, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses avec chutes de grêle et des rafales de vent sous orages (20 à 40 mm) sont prévues lundi de 15h à 23h dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des températures comprises entre 44 et 47 °C seront enregistrées du lundi au mercredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd.

En outre, des températures oscillant entre 39 et 44 °C sont attendues lundi dans les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Taourirt, Oujda-Angad, Berkane, Guercif, Nador, Driouch, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Taza, Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Taroudant et Guelmim.