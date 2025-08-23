Météo Maroc : les prévisions à Casablanca et ailleurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 août 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur les versants Sud-Est, les Hauts plateaux et l’extrême Sud du pays.

– Bancs de brume ou de brouillard par endroits sur les côtes nord et centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 24/30 °C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur l’extrême sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.