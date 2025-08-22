Une tentative de trafic international de drogues avortée à Sidi Ifni

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la sûreté nationale de la ville de Sidi Ifni ont avorté, aux premières heures de vendredi, une tentative de trafic international de drogues et d’immigration illégale à travers les voies maritimes et saisi une tonne et 922 kg de chira, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les interventions policières ont permis la saisie d’un canot pneumatique équipé de deux moteurs, sur une plage située à environ cinq kilomètres de Sidi Ifni en direction de la ville de Tiznit, avec à bord sept personnes et des jerricanes d’essence, en plus de 50 ballots de drogue d’un poids total d’une tonne et 922 kg, précise la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer le niveau d’implication des personnes interpellées dans cette affaire liée au trafic international de drogues et à l’organisation de l’immigration illégale à travers les voies maritimes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la sûreté nationale pour lutter contre les réseaux criminels actifs dans les différentes formes de la criminalité transnationale.