Festival des Plages à Saïdia : Clôture en beauté avec Stati

Par LeSiteinfo avec MAP

Les soirées artistiques programmées à Saïdia dans le cadre de la 21-ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom, ont pris fin jeudi soir avec un concert haut en couleur animé par l’artiste Abdelaziz Stati, connu pour son style populaire singulier qui a enchanté le public.

Les festivaliers, venus en masse pour assister à la dernière soirée du Festival des Plages, ont vibré au rythme des notes envoûtantes de Stati, star de la chanson chaâbi qui a livré par l’occasion un concert des plus festifs.

A l’énergie débordante, il a réussi, comme à l’accoutumée, de créer de la joie et des moments de festivités lors de cet événement et d’enthousiasmer le public avec ses célèbres chansons.

Ce spécialiste de la kamanja (violon) a chanté et enchanté les habitants et les visiteurs de Saïdia avec un cocktail musical puisé dans son riche répertoire, créant une ambiance hystérique et décontractée.

Il déclaré à la presse que ce concert qui coïncide avec la célébration de la Fête de la Jeunesse lui a offert l’opportunité pour renouer avec le public à Saïdia, exprimant sa joie de participer au Festival des Plages qui connaît une grande affluence.

La scène de Saïdia a accueilli lors de cette 21-ème édition du Festival des Plages une brochette d’artistes de différents styles et genres musicaux ayant permis aux festivaliers, les jeunes en particulier, de découvrir la richesse du répertoire de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes.

A Nador, l’autre ville de la région de l’Oriental qui a vibré aux rythmes de cette édition, le concert de clôture a été donné par la chanteuse populaire Statia qui a enflammé la scène de la corniche pour le plus grand plaisir des festivaliers.

A Saïdia comme à Nador, le Festival des plages, devenu un rendez-vous incontournable des villes balnéaires, a suscité cette année encore un grand engouement parmi le public marocain.

Offrant une expérience musicale exceptionnelle avec des soirées riches en diversité musicale et une programmation variée qui répond aux goûts des festivaliers de toutes générations, le Festival des Plages de Maroc Telecom s’impose une fois de plus comme le rendez-vous musical grand public de l’été, gratuit et accessible à tous, au cœur des plus belles villes côtières du Royaume.

Des familles, des jeunes et des passionnés de musique ont profité lors de cette édition d’une ambiance conviviale, portée par un dispositif scénique de qualité et une organisation parfaitement rodée.