Météo Maroc : temps très chaud ce lundi 18 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 août 2025.

– Temps chaud à localement très chaud avec chergui local sur les plaines intérieures Nord et Centre, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec brume ou brouillard par endroits sur la Méditerranée et les côtes Atlantiques.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur le Sud et l’Est des provinces sahariennes, l’Atlas, les plateaux de Phosphates et sur l’Est des Rif.

– Chasse-poussières locales sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantique Centre et l’Ouest des provinces sahariennes. – Température en hausse sur la Méditerranée, l’Oriental, le Nord des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée devenant peu agitée l’après-midi entre Cap Spartel et Larache et peu agitée à agitée au Sud.