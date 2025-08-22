La Bourse de Casablanca termine en territoire positif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif vendredi, son indice principal, le MASI, gagnant 1,85% à 19.982,27 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 1,93% à 1.634,53 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 1,52% à 1.361,42 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est bonifié de 1,87% à 1.930,04 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont progressé respectivement de 0,88% à 18.860,02 pts et 0,78% à 16.994,17 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie agricole » (+9,99%), « Mines » (+2,83%) et « Banques » (+2,73%) ont enregistré les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Sylviculture et papier » (-3,85%), « Boissons » (-3,8%) et « Société de financement et autres activités financières » (-2,74%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont atteint 316,55 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central et dominés par les transactions sur TGCC (58,75 MDH), Attijariwafa Bank (41,93 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (19,31 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée à plus de 1.050,56 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Jet Contractors (+10% à 2.597 DH), CMGP Group (+9,99% à 439,95 DH), Mutandis SCA (+9,98% à 296,95 DH), Balima (+5,99% à 269,75 DH) et Rebab Company (+5,96% à 101,95 DH).

En revanche, Ib Maroc.com (-6,8% à 74,11 DH), Ennakl (-6,58% à 42,9 DH), Promopharm S.A (-5,96% à 1.388 DH), Salafin (-3,87% à 583,3 DH) et Med Paper (-3,85% à 37,5 DH) ont affiché les plus fortes baisses.