Fès: plus de 300 millions de dirhams pour lutter contre les inondations

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 300 millions de Dirhams (MDH) ont été mobilisés pour la réalisation de deux projets structurants relatifs à la protection de la ville de Fès contre les inondations et la mise à niveau de son réseau de gestion des eaux usées.

Ces projets ont été lancés, jeudi, par le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès par intérim, Abdelghani Sabbar en célébration de la fête de la jeunesse en présence notamment des autorités locales, des représentants des services extérieurs et des élus.

Le premier projet porte sur la réalisation du collecteur principal Oued Fès, dont la première tranche consiste en la construction de 4 km de galeries d’assainissement, d’une section de 4,00 x 3,50 m à 4,00 x 4,00 m et d’une profondeur atteignant 32 m, pour un coût de 200 millions de dirhams sur un investissement global de 400 MDH.

Ces infrastructures permettront de dévier près de 90% du débit des eaux usées actuellement acheminées sous la médina de Fès, classée patrimoine mondial de l’UNESCO, afin de préserver ce site historique des risques environnementaux et structurels liés au réseau.

Le projet permettra également la suppression définitive de la station de pompage de Doukkarat, la plus grande de la région et une des plus grandes au niveau national. Cette station refoulait les eaux usées ainsi que les eaux pluviales, et pouvait entraîner des risques environnementaux, en cas de coupure d’électricité ou de panne de pompes.

Ce projet permettra donc d’alléger la pression sur les galeries et transporter directement les eaux usées et pluviales vers la Station d’épuration des eaux usées (STEP).

Le second projet concerne la réalisation des collecteurs Miyet et Himmer, d’une longueur de 8 km et d’une section de 2,80 m x 2,80 m, avec une profondeur atteignant 13 m, pour un budget global de 151 MDH.

Il vise le renforcement du système d’assainissement liquide dans la zone sud de la ville, le regroupement des antennes existantes et le soulagement des collecteurs actuels.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général de la Société Régionale Multiservices (SRM) Fès-Meknès, Mohamed Chaoui, a indiqué que ces projets traduisent une volonté claire d’accompagner la dynamique de développement urbain, de protéger les habitants contre les risques d’inondations et de garantir une meilleure qualité de vie.

Il a ajouté que les efforts se poursuivront pour réduire les disparités territoriales entre zones rurales et urbaines et moderniser les infrastructures d’assainissement dans l’ensemble de la région.

En marge de la cérémonie de lancement de ces projets, un spectacle haut en couleur a été organisé dans l’emblématique jardin Jnan Sbil, à l’occasion de la célébration du 72ᵉ anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Initié par la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Secteur de la jeunesse, le spectacle «Epopée de la jeunesse du monde arabe», a été l’occasion pour les jeunes d’exprimer leurs talents, tout en mettant en avant leur rôle dans le développement du pays et dans la préservation des valeurs de citoyenneté et de patriotisme.