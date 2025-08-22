La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse vendredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,08% à 19.634,49 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,17% à 1.606,34 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, gagnait 0,12% à 1.342,57 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,03% à 1.895,18 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Mutandis SCA (+7,37% à 289,9 DH), Addoha (+1,53% à 39,2 DH), Colorado (+1,19% à 85 DH), Stokvis Nord Afrique (+0,78% à 99,35 DH) et CIH (+0,71% à 425 DH).

En revanche, IB Maroc.com (-6,8% à 74,11 DH), Minière Touissit (-3,95% à 2.675 DH), Sothema (-3,33% à 1.740 DH), Crédit du Maroc (-2,12% à 1.061 DH) et CTM (-2,01% à 921,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,64%.