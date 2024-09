Le complexe Casablancaise fait peau neuve après son réaménagement (VIDEO)

Le complexe « Casablancaise » d’athlétisme à Casablanca a été entièrement rénové et revêt désormais un nouveau visage, après des travaux de réhabilitation qui ont touché l’ensemble de ce monument historique, édifié par les Français sous le protectorat en 1939.

Le monument historique « Casablancaise », situé au cœur de la capitale économique, avait été laissé à l’abandon pendant de nombreuses années avant que les travaux de restauration ne commencent en décembre 2023, métamorphosant ainsi l’espace en un lieu splendide et remarquable.

Il convient de rappeler que le stade « Casablancaise » a été le berceau de nombreux grands champions, qui y ont fait leurs premiers pas avant de marquer l’histoire du sport marocain. Parmi eux, on retrouve Nawal El Moutawakil, Fatima Aouam, Said Aouita et tant d’autres… Des noms qui restent gravés dans la mémoire de l’athlétisme national.