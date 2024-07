Panneaux de prévention contre le tsunami à El Jadida: on en sait plus

Les panneaux de prévention contre le tsunami, aperçus à El Jadida, ont fait le tour de la Toile et suscité l’inquiétude des Marocains. Certains ont même cru que la ville était menacée par un tsunami et que les autorités avaient installé ces panneaux afin d’orienter la population.

L’université Chouaib Doukkali a toutefois balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’université explique qu’il s’agit d’une initiative mise en œuvre dans le cadre d’un projet de recherche scientifique intitulé «Coastwave».

Il s’agit d’un projet supervisé par des professeurs de la Faculté des sciences de l’Université Chouaib Doukkali, en partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et des partenaires du tissu socio-économique régional et national. Ce projet vise à renforcer la préparation des zones côtières aux risques naturels en mettant en place des systèmes efficaces de sensibilisation et de prévention.

«L’installation de panneaux pour les voies d’évacuation ne signifie en aucun cas un danger imminent ou une menace potentielle. Ils sont mis en place pour sensibiliser et assurer la sécurité des citoyens en cas d’urgence naturelle», explique l’université.

Et d’ajouter : «Le projet «Coastwave» n’est ni le premier ni le dernier projet de recherche scientifique de l’université dans ce domaine. Plusieurs études, portant sur la valorisation des algues, la gestion des zones humides, la protection des côtes contre la pollution et la préservation des ressources halieutiques, ont déjà été réalisées».

