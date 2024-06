Bac 2024: le taux de réussite dans la région de Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de réussite au baccalauréat 2024 à l’issue de la session ordinaire a atteint 81,05% pour les candidats scolarisés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, contre 72,49% une année auparavant, a indiqué l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).

Ainsi, 40.135 élèves ont décroché leur baccalauréat au terme de la session ordinaire, dont 32.241 scolarisés dans l’enseignement public et 8.205 dans le privé, a précisé l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué, notant que le nombre de candidats libres ayant réussi les examens s’élève à 9.839, soit un taux de réussite de 58,67 %.

Par directions provinciales, un total 5.297 candidats ont obtenu le baccalauréat au niveau de la direction provinciale de Rabat (78,17% de réussite), 5.868 à celle de Skhirat-Témara (77,24%), et 8.448 à Salé (76%), et 4.283 à Khemisset (83,62%), détaille la même source.

Quelque 8.087 élèves ont réussi leur baccalauréat au niveau de la direction provinciale de Kénitra avec un taux de réussite de 80,72%, 5.711 à Sidi Kacem (93,88% de réussite), et 2.441 à Sidi Slimane (91,73%).

D’autre part, 533 candidats sur un total de 638 en situation de handicap ont également réussi les examens du baccalauréat, avec un taux de réussite de 83,54%.

S’agissant des détenus dans les établissements pénitentiaires, 127 candidats sur un total de 224 ont obtenu leur bac, soit un taux de réussite de 57%, précisent des données de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra.

Quant à la session de rattrapage prévue les 10, 11, 12 et 13 juillet, elle engagera 15.822 candidats, dont 9.036 candidats scolarisés, alors que les résultats seront annoncés le 19 du même mois, précise le communiqué.

L’AREF de Rabat-Salé-Kénitra a, en outre, salué les efforts fournis par l’ensemble des acteurs et partenaires relevant des services administratifs territoriaux, à la tête desquels figurent le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, les gouverneurs des provinces, les responsables de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile, les départements gouvernementaux, ainsi que les associations des parents et tuteurs des élèves pour leur contribution à la réussite de ces épreuves.

S.L