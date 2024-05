Hausse du prix du gaz butane: ce qu’en pensent les Marocains

La hausse du prix du gaz butane, à partir de ce lundi, a fait réagir les Marocains.

Sur la Toile, nombreux sont ceux qui ont affiché leur colère et dénoncé ce changement de tarif, estimant que les ménages aux revenus limités sont désormais incapables de se procurer des bonbonnes de gaz.

D’autres ont indiqué qu’une hausse de dix dirhams est inacceptable, d’autant plus que les prix de la plupart des produits de première nécessité ont grimpé.

Des internautes ont souligné, de leur côté, que l’augmentation du prix du gaz butane entraînera une nouvelle hausse au niveau du prix du pain.







Rappelons que la décompensation partielle de la subvention du gaz butane au titre de l’année 2024 prendra effet à partir de ce lundi 20 mai 2024, dans le cadre de la mise en place du programme d’aide sociale directe sur la base du principe d’un ciblage plus efficace des ménages éligibles à l’appui social, annonce la direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation, relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Ainsi, il sera procédé à la décompensation de la subvention du gaz butane, avec une hausse de 2,5 dirhams du prix de la bouteille de gaz de 3 Kg et de 10 dirhams de celle de 12 Kg.

H.M