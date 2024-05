Hajj 1445: le ministère des Habous rassure les pèlerins marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb a indiqué, vendredi à Rabat, que son département a déployé les ressources humaines requises et équipements et moyens appropriés afin de garantir l’exécution optimale des missions de la délégation sanitaire marocaine pendant la saison du Hajj 1445-2024.

Recevant les membres de la délégation sanitaire qui assurera la couverture sanitaire des pèlerins marocains pendant la saison du Hajj 1445 – 2024, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Ait Taleb a affirmé que son département a déployé les ressources humaines requises et équipements et moyens appropriés afin de garantir l’exécution optimale des missions de la délégation, permettant ainsi de travailler avec dévouement et répondre aux attentes et aspirations des pèlerins marocains, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le ministre a également exhorté la délégation, composée de 82 personnels médicaux, infirmiers et administratifs, répartis entre les membres de la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale (44) et les services de santé des Forces Armées Royales (38), à accomplir ses obligations avec sincérité, respect, haute moralité et disponibilité constante pour les pèlerins tout au long de la période d’accomplissement des rituels, rappelant sa noble mission de servir les pèlerins avec dévouement et sens de responsabilité.

A cet égard, il a souligné la responsabilité des membres de la délégation notamment en matière de sensibilisation des pèlerins et de prévention contre diverses maladies ainsi que de traitements de santé primaires pour éviter les complications et les maladies, outre le suivi de l’état de santé des pèlerins.





Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a alloué d’importantes quantités de médicaments et de dispositifs médicaux pour prendre en charge les pèlerins marocains pendant leur séjour, selon le communiqué qui précise que ce département a mis à disposition toutes les fournitures essentielles nécessaires au fonctionnement des centres de santé, qu’il s’agisse de points fixes ou d’équipes mobiles, à la Mecque et à Médine.

Il s’agit, poursuit la même source, de 08 points fixes ainsi que 02 équipes mobiles désignés pour soutenir les pèlerins marocains dans l’accomplissement du Hajj et leur prodiguer les soins de santé indispensables.

Le ministère a également développé une application qui offrira un accès en temps réel au suivi médical des pèlerins marocains tout au long de la période du Hajj. Cette application permettra la notification instantanée en cas de maladies et assurera la gestion automatisée des statistiques concernant les pèlerins et leur état de santé, ajoute le communiqué.

D’autre part, le ministère fournira aux pèlerins marocains un kit sanitaire d’équipements biomédicaux portables pour les aider à surveiller la tension artérielle, le diabète et la température, ainsi que des moyens de protection tels que les masques et les solutions antiseptiques.

Pour plus d’informations et des conseils de santé spécifiques à la saison du Hajj 1445 – 2024, le ministère invite les pèlerins à consulter son site officiel via le lien suivant : (fenêtre d’orientation sanitaire pour les pèlerins) https://www.sante.gov.ma/Pages/Services.aspx, conclut le communiqué.

