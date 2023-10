Assemblées annuelles FMI/BM: grande mobilisation à l’aéroport Mohammed V

Par LeSiteinfo avec MAP

Les services de l’Office national des aéroports (ONDA) à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca sont à pied d’œuvre pour continuer à assurer un accueil exceptionnel aux participants des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiennent du 09 au 15 octobre à Marrakech.

Pour accueillir plus de 14.000 délégués venant de 190 pays membres de ces deux institutions internationales, l’ONDA a mobilisé d’importants moyens logistiques et humains. Cette préparation intensive vise à garantir le succès de cet événement mondial et à permettre aux hôtes du Royaume de découvrir l’hospitalité chaleureuse marocaine et à en apprécier toutes les subtilités.

Une attention particulière a été portée à la préparation et la gestion opérationnelle des circuits des passagers et de leurs bagages, ainsi que celui des avions, à l’accomplissement de travaux d’adaptation et de rénovation des infrastructures aéroportuaires et aéronautiques et à l’amélioration de l’accessibilité.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelhak Mazour, Directeur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, a fait savoir que les préparatifs pour l’accueil des participants aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI ont débuté depuis trois mois à travers une série de réunions avec tous les partenaires concernés.

« A la suite de ses réunions, un plan d’action a été déployé dans l’objectif de consacrer un accueil chaleureux aux différents invités de cet évènement mondial », a-t-il précisé, ajoutant que le parcours pour les participants a été tracé afin de fluidifier au maximum le passage des invités en leur dédiant des guichets de police ainsi que pour la récupération des bagages.

En termes d’orientation, des desks d’assistance ont été implémenter, plus de la signalétique au sol, a expliqué Mazour, soulignant qu’à la sortie de l’aéroport, des équipes orientent les participants aux Assemblées, par voix terrestre vers la ville de Marrakech.

Le directeur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca a indiqué que pour les invités qui transitent par voix aériennes, « ils sont pris en charge par les équipes de l’aéroport et transférés au terminal domestique pour embarquer dans les vols concernés », notant qu’a cette occasion les salon VIP de l’aéroport ont tous été réaménagés.

En effet, l’ONDA a mis en place, en coordination avec les différents partenaires et intervenants aéroportuaires, un important dispositif visant à garantir le bon déroulement de cette opération dans les meilleures conditions d’accueil et de confort, « rendant ainsi l’aéroport en lui-même, une destination à part entière ».

En termes de ressources humaines, il a été procédé au renforcement des équipes en charge de la sécurité et de la navigation aérienne, des effectifs d’orientations et d’assistance tout au long du parcours des passagers avec des orientateurs identifiables, ayant pour mission d’assister, d’informer les passagers et de les aider à identifier les différents services qui leur sont proposés.

Au rang de ces mesures figurent aussi le renforcement des effectifs au niveau de tous les postes de contrôle aux frontières, et du personnel médical et des moyens mis à sa disposition au niveau de l’antenne médicale et de celui du contrôle sanitaire aux frontières.

En ce qui concerne la fluidité et la facilitation du passage, l’accent a été mis sur la réorganisation des espaces pour éviter tout encombrement et permettre le traitement prioritaire des à travers des guichets dédiés.

De même, en collaboration avec les opérateurs d’assistance en escale, il est procédé à la gestion intelligente de la livraison des bagages en augmentant la capacité opérationnelle des carrousels et réduisant les délais de livraison des bagages, à la mise à disposition d’un nombre suffisant de chariots à bagages.

Une offre de service diversifiée avec ouverture permanente de l’ensemble des commodités et commerces (restaurants, cafés, kiosques à journaux, pharmacie, guichets bancaires de change, etc…) même à des horaires tardifs, a aussi été mise en place, en plus d’une couverture Wifi renforcée et gratuite garantissant une expérience en ligne optimale.

Sur le plan information et communication, un important dispositif d’accueil et de bienvenue a été déployé au niveau de l’aéroport International Mohammed V, la mise en place d’une signalétique adaptée avec une lisibilité et clarté pour une orientation intuitive, ainsi que de plusieurs desks d’accueil habillés aux couleurs de l’évènement pour faciliter l’acheminement des passagers.

Il a été procédé de même au renforcement du dispositif d’informations via tous les moyens de communication disponibles (téléaffichage, sonorisation, etc.…), mais également la création d’un service dédié « Assistance bagages ».

Les salons VIP de l’aéroport ont connu une modernisation et montée en gamme (4 salons entre l’Arrivée et le Départ des deux terminaux) pour créer des espaces privatifs confortables et esthétique offrant une expérience améliorée en harmonie avec les meilleurs standards en la matière tout en répondant aux besoins de cette catégorie de participants.

L’ONDA a également accordé une attention particulière aux terminaux aviation d’affaires pour en hisser davantage le niveau de qualité de service rendue par les opérateurs de ce segment d’aviation, et donner la meilleure impression auprès des différents visiteurs internationaux attendus.

S.L.