Achraf Hakimi appelle à la solidarité après le séisme meurtrier

L’international marocain, Achraf Hakimi, a lancé un appel à la solidarité et à la coopération entre les Marocains dans le contexte difficile qui a suivi le puissant séisme qui a frappé différentes régions du royaume, faisant 1037 décès et plus de 1204 blessés.

Hakimi a publié un message sur son compte officiel sur X (anciennement Twitter), appelant les Marocains à faire des dons de sang pour sauver les blessés et les victimes, tout en exprimant sa solidarité avec ceux qui ont perdu des membres de leur famille.

Dans sa publication, Hakimi a déclaré : « Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher ».

كنعيشو أوقات صعيبة و تفكيرنا كلو معا المصابين و عائلات الضحايا. نتعاونو و نساهمو جميع… pic.twitter.com/hGEubf2MAO — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

Actuellement en compagnie des autres membres de l’équipe nationale dans un complexe à Taghazout, tous ont vécu une nuit difficile en raison de la puissante secousse sismique (magnitude 7 sur l’échelle de Richter) qui a frappé la région.