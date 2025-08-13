Le Maroc et l’Espagne se disputent une nouvelle pépite du Real Madrid

Une nouvelle pépite ravive la concurrence désormais familière entre le Maroc et l’Espagne.

Selon plusieurs médias, la FRMF s’est lancée dans une nouvelle course pour convaincre le jeune joueur du Real Madrid, Thiago Pitarch, de représenter les couleurs des Lions de l’Atlas.

Cette démarche intervient après que le Maroc a reçu des informations laissant entendre que Pitarch serait ouvert à l’idée de rejoindre la sélection nationale du Maroc vu que son père est d’origine marocaine.

De son côté, l’Espagne ne compte pas lâcher l’affaire. La Fédération espagnole suit de près l’évolution et les performances du joueur, qui a impressionné l’entraîneur Xabi Alonso, lequel envisagerait de l’aligner lors de certaines rencontres de Liga et de Coupe du Roi.

Âgé de 17 ans, Pitarch est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du moment. Il a participé aux récents matchs amicaux du Real Madrid, où il a brillé et conquis le public ainsi que les observateurs.

N.M.