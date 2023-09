L’UIR étoffe son offre académique pour la rentrée 2023-2024

De nouvelles formations dispensées essentiellement en langue arabe et d’autres en langue française seront ouvertes en cycle licence et Master pour la rentrée 2023.

L’École de Droit de Rabat- composante de l’UIR- renforce son offre de formation actuel par l’ouverture de nouvelles formations aux cycles Licence et Master au titre de la rentrée 2023. Cette fois-ci, l’école de droit a fait le choix d’intégrer des filières principalement enseignées en langue arabe afin d’offrir un programme complet et qui couvre tous les champs du domaine juridique.

Licences en droit public et droit privé en langue arabe destinées aux bacheliers :

A partir de la rentrée prochaine, les bacheliers désireux de suivre des études de droit en langue arabe auront désormais la possibilité d’opter pour ces nouveaux programmes. Étudier le droit en langue arabe leur fournira une compréhension profonde du système juridique et leur permettra de mieux saisir les nuances culturelles, les textes de loi, les réglementations et les principes fondamentaux qui régissent notre société. A l’issu de leur licence, les lauréats peuvent prétendre à une carrière judiciaire en tant qu’avocat, notaire ou juriste mais aussi passer des concours pour travailler dans la fonction publique ou encore poursuivre leurs études en Master. Pour rappel, 32 étudiantes et étudiants de l’école de droit ont déjà réussi le concours du Barreau (certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat CAPA) lors de la session 2022.

Masters Droit des Affaires et Management des entreprises et Professions Juridiques et Judiciaires :

Destinée à préparer les étudiants à exceller dans un monde en constante évolution, l’école de droit offre, en sus d’un panel de formations master assez diversifié, deux nouvelles formations en Droit des Affaires et Management des Entreprises et en professions juridiques et judiciaires. Ce dernier étant principalement enseigné en langue arabe, il vise notamment à fournir des connaissances approfondies dans les domaines clés du droit, tout en mettant l’accent sur les compétences pratiques nécessaires pour réussir en tant qu’avocats, juges, procureurs, ou dans d’autres rôles juridiques de haut niveau.

« La pluridisciplinarité est au cœur de notre approche pédagogique. Les métiers du Droit sont, en effet, multiples, et ce pour une raison très simple : il n’y a guère d’activité humaine, qui puisse fonctionner sans un encadrement juridique », atteste Pr. Amine Mzouri, Doyen de l’école de droit de l’UIR. C’est d’ailleurs dans ce sens que notre école lance le Master en Droit des Affaires et Management des entreprises pour répondre au besoin croissant de plusieurs secteurs en juristes d’affaires et gestionnaires d’entreprises.

Ce programme novateur offre donc une approche qui allie une solide formation juridique en droit des affaires à des compétences en gestion et en leadership. Les étudiants auront l’opportunité d’explorer des domaines tels que le droit des contrats, le droit commercial international, la gouvernance d’entreprise, ainsi que les compétences essentielles en gestion, en communication et en prise de décision. À l’issue de leur cursus, les étudiants se verront délivrer un diplôme reconnu à la fois par l’Etat marocain et à l’international.