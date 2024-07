UIR : distinction internationale avec l’accréditation CTI et EUR-ACE

L’Université Internationale de Rabat (UIR) vient d’obtenir l’accréditation internationale de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) pour ses trois écoles d’ingénieurs : l’École Supérieure d’Ingénierie de l’Énergie (ECINE), l’École Supérieure d’Informatique et du Numérique (ESIN) et la School of Aerospace and Automotive Engineering (SAAE). De plus, elle a aussi bénéficié du label européen EUR-ACE®.

La CTI est un organisme indépendant chargé, par une loi française depuis 1934, d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises (et étrangères qui le demandent) en vue de leur accréditation. Son rôle est de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

Par ailleurs, la CTI fait partie des agences européennes d’assurance qualité habilitées par l’ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) à délivrer le prestigieux label EUR-ACE®.

Cette distinction, une première pour le Maroc, vient consolider le positionnement de l’UIR parmi les meilleures institutions académiques en Afrique et à l’international, notamment dans le domaine de l’ingénierie. C’est une réussite en termes de qualité qui rejaillit non seulement sur l’université elle-même, mais également sur l’ensemble du système éducatif marocain, ouvrant la voie à d’autres institutions pour viser des accréditations internationales.

En fait, cette accréditation émane d’un long processus d’évaluations (entamé par l’UIR depuis environ deux ans) et qui s’est achevé par une évaluation des programmes lors d’une visite à l’UIR, en mars 2024, de la commission d’évaluation de la CTI qui est composée d’experts reconnus. Ladite évaluation a permis de vérifier que le déroulement des programmes d’ingénierie de l’UIR satisfait les critères de qualité du référentiel spécifique EUR-ACE® Framework Standards & Guidelines (EAFSG), d’une part, et respecte, d’autre part, les standards internationaux en matière de formation d’enseignement supérieur ; à savoir la qualité des contenus pédagogiques, l’adéquation des formations avec les besoins du marché de l’emploi, l’implication des entreprises dans les formations et la définition de leurs contenus, l’employabilité des lauréats, la qualité de la recherche et des enseignants-chercheurs permanents, la politique RSE des établissements, etc.

Cette accréditation est particulièrement importante pour nos étudiants ingénieurs, car elle est un gage d’excellence de la formation et améliore considérablement leur employabilité future.

Enfin, cette nouvelle accréditation vient s’ajouter à des distinctions prestigieuses telles que l’AACSB et QTEM pour la Business School de l’UIR (RBS), renforçant ainsi la position de l’UIR sur la scène internationale. Ces démarches d’accréditation s’inscrivent dans une stratégie globale visant à placer l’UIR parmi les meilleures institutions académiques au niveau mondial. Il est à rappeler que l’UIR a déjà fait son entrée dans divers classements internationaux tels que le classement de la RBS au rang 54 parmi les 100 meilleures business schools mondiales selon le classement annuel du Financial Times, une première pour l’Afrique et le monde arabe; citons également d’autres classements comme le THE Impact Rankings et le QS World University Rankings. Ces classements attestent des performances académiques et de recherche de l’UIR et de sa reconnaissance à l’international.