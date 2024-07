Partenariat stratégique entre l’UIR et l’Université de Gifu

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a conclu un partenariat stratégique majeur avec l’Université de Gifu et a jeté les bases de futures collaborations avec d’autres institutions japonaises de premier plan lors d’une mission de haut niveau au Japon du 6 au 12 juillet 2024.

Points clés :

Signature d’une convention-cadre entre l’UIR et l’Université de Gifu

Rencontres fructueuses avec les universités de Kanagawa, Ritsumeikan, Waseda et Tokyo pour nouer de nouveaux partenariats

Focus sur la recherche conjointe, les échanges étudiants et le transfert technologique

Intérêt manifesté par des industriels japonais pour une coopération avec l’UIR avant une potentielle implantation au Maroc

La délégation, conduite par Nourredine Mouaddib, Président de l’UIR, a officialisé le partenariat avec l’Université de Gifu tout en consolidant les liens existants avec l’Université Ritsumeikan. Des discussions préliminaires prometteuses ont également eu lieu avec les dirigeants des universités de Kanagawa (Préfecture de Yokohama) et Waseda (Préfecture de Tokyo).

Le point culminant de cette mission a été la signature, lors d’une cérémonie officielle, de la convention-cadre entre le Président Nourredine Mouaddib et le Président l’Université de Gifu Dr. Yoshida Kazuhiru, ouvrant la voie à des collaborations dans des domaines de pointe tels que les glycosciences, les sciences sociales, l’hydrogène, l’aérospatiale et la mobilité internationale des étudiants, des chercheurs et des porteurs de projets.

« Ce partenariat stratégique marque un tournant capital dans les relations académiques maroco-japonaises, » a déclaré le Dr. Yoshida Kazuhiro, Président de l’Université de Gifu, lors de la cérémonie officielle.

Les échanges avec les autres universités ont porté sur des projets de recherche en sciences sociales, ingénierie, architecture et construction de bâtiments antisismique ainsi que des programmes d’échange d’étudiants. Une semaine interculturelle, organisée récemment sous les auspices de S.E. Rachad Bouhlal, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Japon, et l’Université de Kanagawa, illustre cette volonté de rapprochement.

Nourredine Mouaddib a souligné : « ce partenariat avec Gifu et les perspectives de collaboration avec d’autres institutions de renom au Japon renforcent notre position en tant qu’acteur clé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la scène internationale. Ils ouvrent des horizons passionnants pour nos étudiants, nos chercheurs, inventeurs et futurs décideurs ».

Cette mission a bénéficié du soutien actif des ambassades des deux pays, soulignant l’importance stratégique de ces collaborations dans le renforcement des liens bilatéraux entre le Maroc et le Japon.