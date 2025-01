SoGé, partenaire officiel du Kitab Connect Festival

SoGé, a le plaisir d’annoncer son soutien à la première édition du Kitab Connect Festival, qui se

tiendra du 12 au 14 février 2025 à l’Université Internationale de Rabat (UIR). Sous le thème « Le

plaisir du texte », cet événement inédit vise à réconcilier les étudiants avec le livre, à sensibiliser

aux bienfaits de la lecture et à célébrer le lancement du nouveau Master Exécutif « Les Métiers de

l’Écrit ».

Un engagement pour promouvoir la lecture et la culture

Le Kitab Connect Festival s’inscrit dans une démarche d’échanges culturels et de valorisation de la

littérature contemporaine. Ce rendez-vous réunira des écrivains, des éditeurs, des professionnels de

l’industrie du livre et des étudiants autour d’un programme riche et interactif.

Un partenariat aligné avec la jeunesse et l’éducation

Ce partenariat s’inscrit dans l’engagement de SoGé à soutenir des initiatives qui renforcent les liens

entre la culture et la jeunesse marocaine. En collaborant avec l’UIR, SoGé réaffirme son rôle en tant

qu’acteur responsable et innovant dans la promotion de projets éducatifs et culturels.

S.L.