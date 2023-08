Les patients atteints de cancer lancent un appel (VIDEO)

Les personnes souffrant de cancer au Maroc pâtissent encore de la pénurie, voire de l’absence totale, de médicaments dans les hôpitaux publics. Ce qui complique davantage l’état de santé de certains malades et cause le décès d’autres.

Et des dizaines de patientes se sont rassemblées, mardi 15 août, devant le Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, au CHU Ibn Rochd de Casablanca, appelant les responsables concernés à intervenir pour pallier cette absence de médicaments dans les hôpitaux.

De son côté, la présidente de l’Association « Tomouh » d’assistance aux personnes cancéreuses a affirmé avoir reçu de nombreux appels de malades demandant l’assistance dans leur quête à la recherche des médicaments qui sont aux abonnés absents au Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers. Et dans une déclaration à Le Site info, Hasna Bouchama a révélé avoir frappé à la porte de bienfaiteurs et de mécènes afin de satisfaire les besoins en médicaments de patients, mais la quantité ayant pu être recueillie reste limitée et insuffisante, selon ses dires.

De même que notre interlocutrice considère que les médications dont ont besoin les personnes atteintes de cancer devraient être disponibles dans les hôpitaux et non pas chez les bienfaiteurs. Sachant, a-t-elle rappelé, que les malades qui se rendent dans les hôpitaux publics appartiennent, dans leur majorité, aux franges défavorisées et démunies de la société et qui sont dans l’incapacité d’acheter des médicaments dont les prix sont onéreux.

Aussi, Hasna Bouchama a-t-elle lancé un appel au roi Mohammed VI, sollicitant Son intervention royale à ce sujet et la gratuité des médicaments au profit de cette frange de la population du Royaume, atteinte de cancer.

L.A.