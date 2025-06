Covid-19: un nouveau variant circule-t-il déjà au Maroc ?

Jawhara Boussjada a adressé une question orale au ministre de la Santé et de la Protection sociale concernant les mesures envisagées pour prévenir et se protéger, dans l’éventualité d’une nouvelle vague ou d’un nouveau variant de la covid-19.

La députée PAMiste a souligné que de nombreux citoyens se présentent ces dernières semaines dans les hôpitaux avec des symptômes respiratoires aigus, similaires à ceux observés lors des précédentes vagues du coronavirus, tels que fièvre, forte toux, fatigue intense, maux de tête et douleurs musculaires.

Boussjada a ajouté que ces symptômes soulèvent de nombreuses interrogations, d’autant plus qu’aucune communication officielle n’a été émise par le ministère de la Santé pour clarifier la nature de ces cas ou indiquer la présence de nouveaux variants du virus. Une situation qui, selon elle, contribue à instaurer un climat d’incertitude et d’inquiétude parmi la population et chez les professionnels de la santé.

