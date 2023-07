Couple Bounou: la vérité sur les rumeurs de séparation

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Yassine Bounou et son épouse, Imane, se seraient séparés.

Des internautes ont constaté que la jeune femme a «unfollowé », son mari, le gardien de but des Lions de l’Atlas, sur son compte Instagram et supprimé toutes leurs photos ensemble, ce qui a donné libre cours aux rumeurs.

Selon une source sûre du site «Ralia», ces allégations sont totalement infondées, indiquant que Yassine Bounou, Imane et leur fil Is’hak sont actuellement en vacances et viennent d’être aperçus dans une ville du Maroc.

«Les raisons qui ont poussé Imane à supprimer Yassine de son compte Instagram n’ont pas été dévoilées. Toutefois, ils sont toujours ensemble. Aucune séparation n’a eu lieu, contrairement aux rumeurs», confie-t-on.

Rappelons que Yassine Bounou avait assisté, seul, au mariage de Thibaut Courtois, à Cannes, ce qui a poussé plusieurs fans à estimer que le couple serait au bord de la rupture.

Sur son compte Instagram, le Lion de l’Atlas avait posté une photo en compagnie du gardien de but du Real Madrid et son épouse, le mannequin Mishel Gerzig, prise pendant la cérémonie. Une autre vidéo de Bounou, vêtue d’une chemise blanche et d’une cravate noire, a également fait le tour de la Toile, où il apparaît en train de danser.

Les deux portiers entretiennent une belle amitié après avoir joué pendant dix ans dans les rangs de l’Atletico de Madrid. Courtois n’avait d’ailleurs pas hésité à féliciter Bounou après la finale de l’Europa League qui a connu le sacre du FC Séville après une séance exceptionnelle de tirs au but. «Félicitations mon ami», avait écrit le Belge sur son compte Instagram.

H.M.