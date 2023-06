Rabat: cinq nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Benzerhouni a été nommé directeur des Ressources humaines et de la Formation des cadres, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernent, rendu public à l’issue de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville -Département de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme-, Amine Idrissi Belkasmi a été nommé directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir, selon la même source.

Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire -Département du tourisme-, Adel El Fakir a été nommé Directeur de l’Office national marocain du tourisme.

Concernant le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari a été nommé directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole.

Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Mohamed El Ghali a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’El Kelâa des Sraghna.

