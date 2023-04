Lartiste défend la réputation du Maroc (VIDEO)

Le rappeur marocain Youssef Akdim, dit Lartiste, est sorti de son silence. Ceci, suite à la polémique suscitée par les récentes vidéos du youtubeur Nabil El Moudni, Marocain installé en France, et ses accusations à l’encontre de la chanteuse Marwa Loud qui aurait eu recours à la sorcellerie et au charlatanisme, dans le but diabolique de séparer Lartiste de son épouse.

Aussi, Youssef Akdim a-t-il décidé d’éclairer ses fans et followers, ainsi que l’opinion publique marocaine sur ce qu’il pense vraiment de cette sordide affaire soi-disant de cabale et de maraboutisme.

Lartiste a choisi son compte officiel du réseau social Instagram afin de « défendre la réputation et l’image du Maroc, tout en assurant vivement qu’il ne souhaite guère que d’aucuns aient une vision fausse et négative du Royaume. De même qu’il a tenu à fortement souligner que le Royaume est un beau pays où vivent des citoyens, femmes et hommes, connus généralement par leur bonté et leur foi religieuse.

De surcroît, le rappeur marocain a affirmé que les charlatans et autres adeptes de la magie noire sont peu nombreux au Maroc et exercent leurs activités « maléfiques » dans le plus grand secret et dans une discrétion absolue. Lartiste n’a pas manqué non plus de rappeler que le Maroc est un pays « de la lumière et de la sagesse », possédant de magnifiques mosquées et dont les théologiens sont érudits et appréciés partout dans le monde musulman.

Larbi Alaoui