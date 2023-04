Une chanteuse marocaine au cœur de la polémique à cause de Lartiste

Les pages du réseau social Instagram rapportent et partagent largement, ces dernières heures, une grave accusation à l’encontre d’une célèbre chanteuse marocaine. La victime en serait le rappeur et auteur-compositeur-interprète franco-marocain, Youssef Akdim, connu sous le pseudonyme de « Lartiste ».

Les internautes ont ainsi révélé des détails troublants concernant la jeune chanteuse, accusée d’actes de sorcellerie et de charlatanisme ayant pour but de séparer « Lartiste » et son épouse.

De même que les auteurs de ces accusations, avérées ou pas, ont précisé que c’est l’épouse de Youssef Akdim elle-même qui a dévoilé ces actes de cabale et de maraboutisme, perpétrés par la chanteuse, dont on n’a pas cité l’identité.

Celle-ci aurait utilisé ces actes de magie noire pace qu’elle est follement amoureuse de « Lartiste »!

