Mais que fait Lartiste à Imintanoute ?

Youssef Akdim, plus connu sous le nom de Lartiste, est à Imintanout, province de Chichaoua, pour le tournage de son nouveau clip.

Selon une source sûre de Le Site info, plusieurs fans du rappeur franco-marocain se sont rués vers les lieux du tournage pour prendre des photos aux côtés de leur idole. Lartiste, de son côté, a offert des fleurs à tous ceux qui étaient sur place.

A noter que le chanteur a entamé, sur ses réseaux sociaux, la promotion de son nouvel album qui sortira prochainement.

Rappelons que Lartiste avait choisi son compte officiel du réseau social Instagram afin de « défendre la réputation et l’image du Maroc, tout en assurant vivement qu’il ne souhaite guère que d’aucuns aient une vision fausse et négative du Royaume ». De même qu’il a tenu à fortement souligner que le Maroc est un beau pays où vivent des citoyens, femmes et hommes, connus généralement par leur bonté et leur foi religieuse.

Il avait fait cette sortie suite à la polémique suscitée par les vidéos du youtubeur Nabil El Moudni, Marocain installé en France, et ses accusations à l’encontre de la chanteuse Marwa Loud qui aurait eu recours à la sorcellerie et au charlatanisme, dans le but diabolique de séparer Lartiste de son épouse.

H.M.