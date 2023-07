«Cheikh Sar» tire à boulets rouges sur Lartiste (PHOTO)

Le youtubeur polémique, Ilyass Lakhrissi, dit « Cheikh Sar », a encore fait parler de lui en s’en prenant violemment à Lartiste.

Pour lui, le chanteur, dans son dernier hit à succès «Zarzour», a humilié les Marocaines et écorné leur image. Sur sa page Facebook, «Cheikh Sar» a posté une photo du clip, où il a tenu à cacher le visage de la jeune femme qui y apparait. «C’est une chanson qui fait le buzz. On l’écoute partout, surtout sur Tik Tok. Dans ce morceau, l’homme demande à sa chérie une relation hors-mariage vu qu’il n’a pas les moyens d’ouvrir un foyer. Le couple vit dans la débauche, dans une chambre en cachette. Malheureusement, les filles acceptent cette situation humiliante au nom de l’amour. Par la suite, 99% des hommes n’épousent pas ce genre de femmes. Celles-ci rencontrent après d’autres hommes et posent plusieurs conditions pour les épouser, dont une dot énorme. La plupart de ces mariages virent malheureusement à l’échec vu que le vrai amour a été vécu dans le «péché». C’est ce que réclament les mouvements de défense des droits des femmes», s’est-il insurgé.

Et d’ajouter : «Cette chanson n’est-elle pas une humiliation pour la femme marocaine ? Comment peut-on défendre un morceau qui montre la femme comme un jouet?».

La nouvelle sortie de «Cheikh Sar» a provoqué l’ire de la Toile où plusieurs internautes ont tiré à boulets rouges sur le youtubeur. «Il ne fait que chercher le buzz et provoquer la polémique. Il doit être puni», «La chanson est excellente et n’humilie pas les Marocaines», «Les associations de défense des droits des femmes doivent intervenir pour lutter contre les misogynes comme toi», peut-on lire entre autres commentaires.

A noter que «Zarzour», la nouvelle chanson de Lartiste, a connu un succès fulgurant et continue de cumuler les vues sur Youtube.

H.M.