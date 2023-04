Casablanca: la police fait tomber un narcotrafiquant

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade de lutte antigang de la préfecture de police de Casablanca sont parvenus jeudi, sur la base de renseignements détaillés fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à interpeller un individu de 40 ans aux antécédents judiciaires pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Le suspect a été interpellé à proximité d’Aïn Harrouda, immédiatement à son arrivée à bord d’un véhicule utilitaire en provenance d’une ville du Nord du Royaume, apprend-on auprès d’une source sécuritaire, qui précise que les perquisitions ont permis de trouver en sa possession 2 tonnes et 400 kg de drogue Chira.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour dévoiler les ramifications potentielles de cette activité criminelle et déterminer l’ensemble des actes criminels imputés au suspect, souligne la même source.

S.L.