Casablanca: vol par effraction dans plusieurs agences de transfert de fonds

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, mardi matin, en étroite collaboration avec la Brigade nationale de la police judiciaire et les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à l’arrestation de cinq individus âgés entre 24 et 38 ans, dont trois ayant des antécédents judiciaires, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel spécialisé dans le vol à l’intérieur des agences de transfert de fonds.

Les suspects ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires menées simultanément dans différents quartiers de Casablanca, après que les recherches soutenues sur le terrain aient démontré l’implication de quatre d’entre eux dans des affaires de vol par effraction à l’intérieur de plusieurs agences de transfert de fonds, selon un mode opératoire consistant à s’emparer des coffres à l’intérieur de ces agences pour les emmener vers d’autres endroits où ils sont cassés et vidés des sommes financières qu’ils contiennent, indique la DGSN dans un communiqué. Les recherches ont aussi révélé l’implication du cinquième prévenu dans la location des voitures utilisées dans l’exécution de ces opérations criminelles, dont un véhicule léger qui a été saisi en possession des prévenus, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sur fond de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir l’ensemble des faits criminels dont ils sont accusés et de déterminer leur degré d’implication dans les opérations de braquage et de vol qualifié enregistrées, alors que les opérations sur le terrain se poursuivent pour inventorier et récupérer les butins de cette activité criminelle ainsi que les moyens matériels utilisés à cet effet, conclut le communiqué.

S.L.