La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,61% à 18.931,06 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,28% à 1.358,68 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,87% à 1.409,94 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,07% à 1.815,12 pts.