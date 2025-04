Lancement des compétitions régionales du company program 2025 : Mchrou3 & Move !

Les Compétitions Régionales du Company Program 2025 ont débuté à El Jadida et Meknès dès ce mois d’avril, marquant le lancement d’un parcours entrepreneurial qui s’étendra jusqu’à fin juin dans 12 villes du Maroc.

Sous la nouvelle identité Mchrou3 & Move!, cette édition met en lumière l’énergie et le potentiel de milliers de jeunes, lycéens et étudiants, engagés dans une aventure où se conjuguent créativité, leadership et esprit d’équipe.

Le Company Program 2025 en chiffres :

– 6 000 lycéens et étudiants inscrits au programme

– 190 000 heures de formation et de coaching dispensées

– 230 Junior Entreprises créées

– 167 bénévoles enseignants et collaborateurs d’entreprise engagés

– 100 lycées et universités participants au programme

Les compétitions se déroulent dans les catégories lycée et université, avec des étapes organisées dans les villes suivantes : Tanger, Tétouan, Laâyoune, Agadir, Safi, Marrakech, El Jadida (OFPPT et Université), Casablanca, Meknès, Fès, Rabat/Salé et Kénitra.

Les différentes équipes concourent et sont départagées par des jurys composés de professionnels.

Ce dispositif est rendu possible grâce à l’implication des bénévoles issus du monde professionnel, qui accompagnent les jeunes tout au long de leur parcours entrepreneurial.

INJAZ Al-Maghrib adresse ses vifs remerciements aux partenaires engagés, aux établissements d’enseignement, ainsi qu’au Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, pour leur soutien constant à l’éducation entrepreneuriale.

Les jeunes participants sont désormais en lice pour une sélection nationale…

Une autre dimension les attend très bientôt lors de la Compétition Nationale du Company Program 2025.