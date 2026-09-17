La Bourse de Casablanca ouvre ses échanges en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,2% à 18.020,29 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,02% à 1.312,9 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,41% à 1.339,28 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,33% à 1.707,46 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,13%.

S.L.